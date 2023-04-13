Занятия по новому учебнику украинского языка начнутся с 1 сентября – Минпросвещения РФ

Фото: depositphotos/oksun70

Занятия в школах новых регионов России по разработанному учебнику украинского языка начнутся с 1 сентября. Об этом РИА Новости сообщила замминистра просвещения РФ Татьяна Васильева.

Она добавила, что субъекты могут сами решить, в каких классах и школах это будет введено.

Ранее первый заместитель министра просвещения России Александр Бугаев сообщил, что ведомство создало учебное пособие по классическому украинскому языку для учеников младших классов, в разработке находится пособие для учеников средней школы.

Бугаев подчеркнул, что преподавание в России ведется на русском языке. Он заявил, что в стране будут созданы условия для изучения украинского языка как родного так же, как и для других языков народов РФ.

До этого министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что учебник истории с разделом про спецоперацию на Украине будет готов к началу нового учебного года. Он уточнил, что сначала его предоставят ученикам старших классов.

Учебник по истории с разделом о СВО начнут использовать в школах с 2024–2025 учебного года

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!