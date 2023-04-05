Минпросвещения РФ разработало учебное пособие по украинскому языку для начальных классов

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Минпросвещения РФ создало учебное пособие по классическому украинскому языку для учеников младшей школы, в разработке находится пособие для учеников средней школы. Об этом сообщил первый заместитель министра просвещения России Александр Бугаев.

"Учебное пособие появится. Для начальных классов разработка завершена. По 5–9 классу работа тоже в полном разгаре, поэтому, как мы и говорили, соответствующие материалы, учебные пособия будут готовы", – приводит его слова ТАСС.

Бугаев подчеркнул, что преподавание в России ведется на русском языке. Он заявил, что в стране будут созданы условия для изучения украинского языка как родного, также, как и для других языков народов РФ.

Ранее Бугаев заявлял, что учебник по классическому украинскому языку может появиться в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях до конца 2022 года. Он подчеркнул, что учебник должен быть очень качественным и сообщил что он готовится на классических советских основах.

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