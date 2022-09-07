Учебник по украинскому языку может появиться до конца года – Минпросвещения РФ

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Учебник по классическому украинскому языку может появиться в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях до конца текущего года, сообщил ТАСС первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев.
По его словам, учебник должен быть очень качественным. Такой учебник на классических советских основах и готовится, добавил Бугаев.
Ранее сообщалось, что политолог Иван Мезюхо поддержал идею создания в России учреждения, в компетенцию которого бы входило регулирование норм украинского языка. Он напомнил, что несколько лет назад киевский режим провел фонетические реформы, которые изменили до неузнаваемости классический украинский язык.
Кроме того, в него официально были введены феминитивы. Политолог полагает, что Киев пытается искусственно исковеркать украинский язык, чтобы обосновать его самостоятельность и независимость от русского языка.
До этого депутат Госдумы Евгений Федоров предложил создать в РФ учреждение, которое будет регулировать правила использования украинского языка в России. Соответствующее предложение он направил на имя главы Минобрнауки Валерия Фалькова.
По мнению Федорова, данное учреждение должно быть независимо от политических решений и попыток искусственных реформ со стороны Киева.
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