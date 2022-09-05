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Общество

08:26

В ГД предложили создать нормы регулирования украинского языка в РФ

общество

Фото: depositphotos/mariakarabella

В России необходимо создать учреждение, которое будет регулировать правила использования украинского языка в России. Соответствующее предложение на имя главы Минобрнауки Валерия Фалькова направил депутат Госдумы Евгений Федоров, передает RT.

Данное учреждение должно быть независимо от политических решений и попыток искусственных реформ со стороны Киева.

Федоров напомнил, что в настоящее время ведутся попытки изменить правописание и фонетику украинского языка, интегрировав новую лексику. По мнению депутата, все действия предпринимаются для отдаления украинского от русского языка.

В своем обращении Федоров подчеркнул, что два языка схожи между собой благодаря тому, что сформировались на основе древнерусского. Он добавил, что украинский язык является неотъемлемой частью российской культуры. Кроме того, в Крыму он считается государственным вместе с русским и крымскотатарским языками.

В настоящее время нормы украинского языка регулируют Институт украинского языка и Институт языковедения Национальной академии наук Украины.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов рассказал, что министерство начало готовить учебник по классическому украинскому языку. По его словам, ученикам по решению родителей и педагогов будет предоставляться возможность и дальше учить украинский язык как родной. Для этого был разработан специальный учебный план и методические материалы.

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