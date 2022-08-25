Михалков выступил против обучения школьников Донбасса на украинском языке

25 августа, 21:14
Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Режиссер Никита Михалков не поддержал идею Минпросвещения РФ сохранить обучение на украинском языке в школах ДНР, ЛНР и освобожденных территорий Украины. Свое мнение он озвучил в ходе форума педагогов Подмосковья.
"Словосочетания, которые мы слышим в украинской транскрипции или произношении, – они для нас, для мира и для них самих являются формулированием ненависти к России. Если будут предметы преподаваться на украинском – это катастрофа", – цитирует его РИА Новости.
Ранее в Минпросвещения РФ сообщили, что школьники Донбасса, для которых украинский язык является родным, смогут продолжить обучение на нем, но по российской программе.
В конце июня стало известно, что геополитический кризис 2022 года и спецоперация по защите ДНР и ЛНР могут войти в курс истории для учащихся 10–11-х классов в РФ. Как пояснили в Минпросвещения, спецоперация будет включена в учебный курс "История России", а текущий геополитический кризис – в курс "Всеобщая история".
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин сообщил о решении провести специальную операцию в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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