Путин поручил выплатить семьям школьников ДНР и ЛНР по 10 тыс рублей

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Владимир Путин поручил выплатить по 10 тысяч рублей семьям школьников ДНР и ЛНР, а также проживающим на подконтрольных РФ территориях Украины. Об этом заявили в Кремле.

По 10 тысяч рублей выплатят родителям или законным представителям детей в возрасте от 6 до 18 лет, которые проживают в том числе на территориях Запорожской, Харьковской и Херсонской областей.

В Кремле уточнили, что ребенку должно исполниться 6 лет не позднее чем в сентябре 2022 года. Кроме того, школьники должны начать обучение в образовательных учреждениях, расположенных на указанных территориях, не позднее 15 сентября текущего года. Президент поручил произвести выплаты до 15 сентября.

Доложить об исполнении поручения должен премьер-министр Михаил Мишустин до 1 октября 2022 года.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о выплате пособия к 1 сентября семьям с детьми. К категории лиц, которым может быть положена выплата, отнесли семьи с детьми, которые учатся в школах, средних специальных или высших учебных заведениях. Соответствующий документ разместили в базе парламента.

До этого депутат предложила ввести единую систему поддержки многодетных семей в РФ. Первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая отметила, что после рождения в многодетной семье каждого последующего ребенка необходимо ввести поддержку от государства.