Юрист рассказала, как оспорить необоснованный отказ в соцвыплате

В Краснодарском крае было выявлено более тысячи незаконных отказов в выплате на детей от 8 до 17 лет. Это новое пособие, на которое с мая могут подать заявление семьи, находящиеся в сложной финансовой ситуации. Однако из-за технической ошибки некоторые краснодарцы получили отказы в выплатах. Разбираемся, как правильно оспорить необоснованное решение.



Допустили ошибку

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Генпрокуратура России выявила более тысячи незаконных отказов в социальных выплатах на детей от 8 до 17 лет в ходе проверки отделения Пенсионного фонда в Краснодарском крае. В мае местные жители обращались туда с заявлениями на получение этого вида поддержки. Однако некоторым краснодарцам отказали со ссылкой на доход их семьи, якобы превышающий прожиточный минимум края на душу населения.





из сообщения Генпрокуратура России Прокурорами установлено, что региональным отделением фонда при рассмотрении заявлений допущена техническая ошибка. Суммы получаемых семьями социальных пенсий учитывались дважды. Доход семей был необоснованно завышен, а произведенные в автоматическом режиме расчеты некорректны.

В итоге ранее принятые региональным отделением фонда решения были пересмотрены и семьям назначили выплату. "В результате вскрыто 1 048 неправомерных решений, которые изменены, права жителей края восстановлены", – указано в сообщении ведомства.

Помимо этого, Генпрокуратура привлекла троих должностных лиц регионального отделения фонда к дисциплинарной ответственности. Также ситуация в Краснодарском крае послужила поводом для начала проверки ПФР в части законности заключения и выполнения госконтрактов на создание и развитие электронных информационных систем.

Ежемесячное пособие на детей от 8 до 17 лет для семей с низкими доходами – это новая выплата. Указ о ее назначении президент России подписал в конце марта. Деньги начали поступать гражданам в мае. Подать заявление на пособие могут родители, чей среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека в регионе проживания. Кроме того, при назначении выплаты учитывается имущественная обеспеченность семьи, в том числе наличие машин, дач, квартир.



Сразу в суд?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Юрист Марина Кельбах рассказала Москве 24, что на практике ПФР принимает решение по заявлению на пособие на детей от 8 до 17 лет в течение 10 дней. В некоторых случаях рассмотрение могут продлить до 30 дней, уточнила специалист.

"Прежде чем оспорить отказ в социальной выплате, следует понять его причину. В случае если гражданин некорректно заполнил заявление на пособие или ПФР просит предоставить дополнительные документы, например подтвердить сведения о доходах, самый быстрый способ получить выплату – это подать новое заявление с учетом прежних ошибок", – пояснила эксперт.

В случае если гражданин считает отказ регионального отделения фонда необоснованным, юрист рекомендует сперва попытаться уладить вопрос в досудебном порядке в вышестоящем органе социальной защиты, в данном случае в ПФР. "Удобно оспаривать решение об отказе через портал госуслуг путем подачи жалобы на решение", – добавила она.

Если мирно урегулировать вопрос с выплатой не удается, то следует обращаться в суд или прокуратуру, считает эксперт. "Эффективнее обращаться в суд, потому что, в отличие от прокуратуры, он может отменить решение Пенсионного фонда и обязать назначить выплату. Прокуратура же – это надзорный орган, она может зафиксировать нарушения и потребовать от фонда пересмотреть решения по выплатам", – указала она.

Подать заявление в суд можно лично или удаленно через государственную автоматизированную систему "Правосудие", говорит юрист. Еще один вариант – направить его по почте в районный суд по территориальной подсудности отделения ПФР, отказавшего в выплате, заключила эксперт.

