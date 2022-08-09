Юрист рассказала, как оспорить необоснованный отказ в соцвыплате

В Краснодарском крае было выявлено более тысячи незаконных отказов в выплате на детей от 8 до 17 лет. Это новое пособие, на которое с мая могут подать заявление семьи, находящиеся в сложной финансовой ситуации. Однако из-за технической ошибки некоторые краснодарцы получили отказы в выплатах. Разбираемся, как правильно оспорить необоснованное решение.
Допустили ошибку
Генпрокуратура России выявила более тысячи незаконных отказов в социальных выплатах на детей от 8 до 17 лет в ходе проверки отделения Пенсионного фонда в Краснодарском крае. В мае местные жители обращались туда с заявлениями на получение этого вида поддержки. Однако некоторым краснодарцам отказали со ссылкой на доход их семьи, якобы превышающий прожиточный минимум края на душу населения.
В итоге ранее принятые региональным отделением фонда решения были пересмотрены и семьям назначили выплату. "В результате вскрыто 1 048 неправомерных решений, которые изменены, права жителей края восстановлены", – указано в сообщении ведомства.
Помимо этого, Генпрокуратура привлекла троих должностных лиц регионального отделения фонда к дисциплинарной ответственности. Также ситуация в Краснодарском крае послужила поводом для начала проверки ПФР в части законности заключения и выполнения госконтрактов на создание и развитие электронных информационных систем.
Ежемесячное пособие на детей от 8 до 17 лет для семей с низкими доходами – это новая выплата. Указ о ее назначении президент России подписал в конце марта. Деньги начали поступать гражданам в мае. Подать заявление на пособие могут родители, чей среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека в регионе проживания. Кроме того, при назначении выплаты учитывается имущественная обеспеченность семьи, в том числе наличие машин, дач, квартир.
Сразу в суд?
Юрист Марина Кельбах рассказала Москве 24, что на практике ПФР принимает решение по заявлению на пособие на детей от 8 до 17 лет в течение 10 дней. В некоторых случаях рассмотрение могут продлить до 30 дней, уточнила специалист.
"Прежде чем оспорить отказ в социальной выплате, следует понять его причину. В случае если гражданин некорректно заполнил заявление на пособие или ПФР просит предоставить дополнительные документы, например подтвердить сведения о доходах, самый быстрый способ получить выплату – это подать новое заявление с учетом прежних ошибок", – пояснила эксперт.
В случае если гражданин считает отказ регионального отделения фонда необоснованным, юрист рекомендует сперва попытаться уладить вопрос в досудебном порядке в вышестоящем органе социальной защиты, в данном случае в ПФР. "Удобно оспаривать решение об отказе через портал госуслуг путем подачи жалобы на решение", – добавила она.
Если мирно урегулировать вопрос с выплатой не удается, то следует обращаться в суд или прокуратуру, считает эксперт. "Эффективнее обращаться в суд, потому что, в отличие от прокуратуры, он может отменить решение Пенсионного фонда и обязать назначить выплату. Прокуратура же – это надзорный орган, она может зафиксировать нарушения и потребовать от фонда пересмотреть решения по выплатам", – указала она.
Подать заявление в суд можно лично или удаленно через государственную автоматизированную систему "Правосудие", говорит юрист. Еще один вариант – направить его по почте в районный суд по территориальной подсудности отделения ПФР, отказавшего в выплате, заключила эксперт.