Генпрокуратура проверила ПФР из-за случаев отказа в соцвыплатах на детей

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Генпрокуратура РФ проверила деятельность отделения Пенсионного фонда в Краснодарском крае, где жители не получили в мае ежемесячные выплаты на детей в возрасте от восьми до 17 лет. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.
Генпрокуратура отметила, что отделение называло причиной отказа то, что доход обращавшихся превышал краевой прожиточный минимум на душу населения. Однако оказалось, что из-за технической ошибки в автоматическом расчете отделение дважды учитывало суммы получаемых семьями социальных пенсий. Из-за этого их доход был необоснованно завышен.
По факту обнаруженных нарушений в отделение внесли представление.
"Во исполнение указанных в нем требований ранее принятые решения пересмотрены, выплаты семьям назначены. Кроме того, организован пересмотр всех ранее принятых отделением решений со ссылкой на превышение уровня дохода семьи", – говорится в сообщении.
В результате проверки удалось найти свыше 1 000 неправомерных решений, а трех сотрудников отделения привлекли к административной ответственности.
Ранее Генпрокуратура направила в Лефортовский суд Москвы иск об изъятии у бывшего инспектора столичного ГИБДД Москвы Сергея Кузнецова незаконно нажитого имущества на 130 миллионов рублей. Кроме того, более 48 миллионов рублей, 23,85 тысячи евро и 60 тысяч долларов были найдены в индивидуальных банковских сейфах Кузнецова.
При этом законность происхождения данных средств не подтверждена.
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