Генпрокуратура начала поиски в России "резиновых" квартир

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Генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил провести по всей стране проверки на предмет наличия "резиновых" квартир. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в надзорных органах.

Речь идет о недвижимости, незаконно поделенной на микродоли, размером вплоть до нескольких квадратных сантиметров. Такие квартиры возникают следующим образом: мошенники находят, например, людей, злоупотребляющих алкоголем, и договариваются, чтобы те за деньги подписывали фиктивные договоры дарения или купли-продажи. Доли в таком жилье обычно покупают мигранты, что позволяет им регистрировать там свои семьи и оформлять соцпособия.

Чтобы не допустить подобного впредь, власти РФ прорабатывают механизм признания таких сделок недействительными. Кроме того, рассматривается возможность обращения в доход государства всего полученного по сделке и отчуждения микродолей. Предполагается, что это позволит предотвратить повторное совершение подобных сделок собственниками.

Ранее столичные полицейские задержали москвичку, которая фиктивно зарегистрировала в своей квартире в поселке Рогово 562 человека. По данным правоохранителей, девушка делала это за деньги, при этом ни приезжие, ни сама злоумышленница в квартире не проживали. Было возбуждено уголовное дело.

