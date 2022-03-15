В РФ могут ввести уголовную ответственность за заключение мигрантами фиктивных браков

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Министерство внутренних дел России прорабатывает вопрос введения уголовной ответственности за оформление иностранцами семейных отношений с россиянами для легализации в стране. Об этом со ссылкой на пресс-центр ведомства сообщает ТАСС.
В МВД подчеркнули, что одним из угрозообразующих факторов в миграционной сфере является использование противозаконных механизмов легализации и натурализации мигрантов в РФ путем заключения фиктивных браков и установления фиктивного отцовства над несовершенолетними.
Ранее сообщалось, что столичные полицейские задержали жительницу Москвы, которая фиктивно зарегистрировала в своей квартире 562 человека. Как выяснили правоохранители, девушка за деньги регистрировала в своей квартире в поселке Рогово в ТиНАО приезжих с юга России, при этом ни они, ни сама злоумышленница там не проживали.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Фиктивная регистрация гражданина РФ по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в РФ".
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