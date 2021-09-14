Пожилого москвича задержали за незаконную регистрацию мигрантов в квартире

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сотрудники полиции задержали пожилого жителя столичного района Вешняки, подозреваемого в фиктивной постановке иностранных граждан на миграционный учет. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Сотрудники полиции установили, что 61-летний житель Москвы за денежное вознаграждение незаконно зарегистрировал в своей квартире на ул. Косинская приезжих из ближнего зарубежья", – уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

В правоохранительных органах уточнили, что мужчина заведомо знал, что мигранты не будут проживать в квартире, в которой прописаны.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ ("Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации").

В июне 2021 года в Москве было возбуждено уголовное дело в отношении участников ОПГ, незаконно легализовавших 10 тысяч мигрантов. В незаконной деятельности принимали участие несколько групп.