Буцкая и Выборный поддержали жителей Новогиреева, обеспокоенных "резиновой квартирой"

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Лидер "Совета матерей" Татьяна Буцкая и депутат Госдумы Анатолий Выборный встретились с жителями Новогиреева и обсудили проблему "резиновых квартир".

Жители дома в Саперном проезде заподозрили, что живущие в одной из квартир приезжие из бывших республик СССР находятся в Москве нелегально. Рядом с такими соседями москвичи не чувствуют себя в безопасности. Местные опасаются, что нелегалы могут стать причиной распространения коронавирусной инфекции.

"Правительство Москвы сегодня принимает самые экстренные меры по вакцинации мигрантов и рабочих из ближнего зарубежья. Но, когда речь идет о нелегальных мигрантах, поселившихся, а иногда зарегистрированных тысячами в "резиновых квартирах", контролирующие органы должны быть особо внимательными к жалобам москвичей. Особенно в период пандемии", – отметила Буцкая.

Ранее сообщалось, что жительница Красноярска прописала в своей однушке 129 мигрантов. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело.