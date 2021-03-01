Жительница Красноярска прописала в своей однушке 129 мигрантов

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В Красноярске женщина прописала 129 мигрантов в своей однокомнатной квартире площадью 18 квадратных метров, сообщают "Дни.ру" со ссылкой на данные региональной прокуратуры.

В ведомстве отметили, что прописка более сотни жильцов оказалась фиктивной. Фактически иностранцам жилье не предоставлялось.

Сейчас в отношении хозяйки квартиры возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ ("Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации").

Ранее юрист рассказала про риск при регистрации в квартире постороннего человека. Основной проблемой специалист назвала невозможность самостоятельной продажи жилья. Она посоветовала оформлять временную регистрацию при заселении посторонних лиц.