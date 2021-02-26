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19:25

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Юрист назвала основной риск при регистрации в квартире постороннего человека

Риски от прописки: чем опасна регистрация в квартире чужого человека
общество недвижимость

Фото:depositphotos/luckybusiness

Юрист Наталья Михайлюкова в разговоре с Москвой 24 рассказала, к чему должен готовиться собственник при регистрации в своей квартире постороннего человека.

Эксперт указывает на то, что зачастую владельцы жилья прописывают у себя людей по доброте душевной. К примеру, детей своих друзей или дальних родственников.

"Основной риск возникает при желании владельца продать или сдать в аренду свое жилое помещение. Постоянно зарегистрированный собственник просто может встать в позу и сказать, что он этого не хочет. В таких ситуациях зачастую доходит до разбирательства в суде", – предупреждает юрист.

Эксперт напомнила, что по действующему законодательству при заключении договора купли-продажи продавец обязан передать жилое помещение покупателю свободным от прав третьих лиц или уведомить об их наличии. Потому что, если в квартире кто-то прописан на постоянной основе, у него теоретически есть право ею пользоваться.

Захочет ли покупатель приобрести квартиру с прописанным в ней жильцом? Ему ведь не нужны лишние проблемы с выселением этого человека оттуда. Поэтому собственнику приходится при продаже квартиры договариваться со всеми жильцами, которые там зарегистрированы. На практике чужой человек может попросить за разрешение сделки деньги.
Наталья Михайюкова
юрист

Встречаются и ситуации, когда такие люди требуют продавать квартиру вместе с ними. Оформить такую сделку можно, но это значительно сужает круг претендентов на нее и снижает цену, отметила юрист.

Фото: depositphotos/belchonock

"Хорошо, когда такой жилец физически не присутствует в квартире. Бывает так, что люди препятствуют вселению новых владельцев, меняют замки. Поэтому многие собственники боятся таких проблем", – говорит собеседница Москвы 24.

Выселить прописанного постороннего жильца из квартиры в судебном порядке зачастую непросто, продолжает Михайлюкова. Для этого собственнику необходимо предоставить веские основания.

Нужно доказать, что он не пользуется квартирой либо фактически ее никак не содержит. Или он мешает правам всех остальных граждан. Но представить доказательства бывает очень сложно, и такие суды длятся очень долго.
Наталья Михайюкова
юрист

Проблемы с посторонними зарегистрированными могут возникнуть и при приватизации государственного или муниципального жилья.

"В этой ситуации у самого нанимателя нет права распоряжаться этой квартирой. Но у него есть право принять ее в собственность с согласия всех зарегистрированных в ней граждан. Здесь человек, который просто был там прописан, встает наравне с другими членами семьи. И его будет достаточно проблематично исключить из числа участников приватизации", – подчеркнула юрист.

Если родственники или знакомые просят вас прописать кого-то в своей квартире, эксперт советует в такой ситуации оформлять временную регистрацию. Максимальный срок для граждан России по ней составляет пять лет. Однако и ее прекратить досрочно можно только в судебном порядке, заявила Михайлюкова.

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