Юрист назвала основной риск при регистрации в квартире постороннего человека

19:25
Фото:depositphotos/luckybusiness
Юрист Наталья Михайлюкова в разговоре с Москвой 24 рассказала, к чему должен готовиться собственник при регистрации в своей квартире постороннего человека.
Эксперт указывает на то, что зачастую владельцы жилья прописывают у себя людей по доброте душевной. К примеру, детей своих друзей или дальних родственников.
"Основной риск возникает при желании владельца продать или сдать в аренду свое жилое помещение. Постоянно зарегистрированный собственник просто может встать в позу и сказать, что он этого не хочет. В таких ситуациях зачастую доходит до разбирательства в суде", – предупреждает юрист.
Эксперт напомнила, что по действующему законодательству при заключении договора купли-продажи продавец обязан передать жилое помещение покупателю свободным от прав третьих лиц или уведомить об их наличии. Потому что, если в квартире кто-то прописан на постоянной основе, у него теоретически есть право ею пользоваться.
Встречаются и ситуации, когда такие люди требуют продавать квартиру вместе с ними. Оформить такую сделку можно, но это значительно сужает круг претендентов на нее и снижает цену, отметила юрист.
"Хорошо, когда такой жилец физически не присутствует в квартире. Бывает так, что люди препятствуют вселению новых владельцев, меняют замки. Поэтому многие собственники боятся таких проблем", – говорит собеседница Москвы 24.
Выселить прописанного постороннего жильца из квартиры в судебном порядке зачастую непросто, продолжает Михайлюкова. Для этого собственнику необходимо предоставить веские основания.
Проблемы с посторонними зарегистрированными могут возникнуть и при приватизации государственного или муниципального жилья.
"В этой ситуации у самого нанимателя нет права распоряжаться этой квартирой. Но у него есть право принять ее в собственность с согласия всех зарегистрированных в ней граждан. Здесь человек, который просто был там прописан, встает наравне с другими членами семьи. И его будет достаточно проблематично исключить из числа участников приватизации", – подчеркнула юрист.
Если родственники или знакомые просят вас прописать кого-то в своей квартире, эксперт советует в такой ситуации оформлять временную регистрацию. Максимальный срок для граждан России по ней составляет пять лет. Однако и ее прекратить досрочно можно только в судебном порядке, заявила Михайлюкова.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: