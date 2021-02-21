Жилье в Москве может в среднем подорожать на 5-10% в 2021 году

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Жилье в Москве в 2021 году может в среднем подорожать на 5-10 процентов, рассказали РИА Новости участники рынка.
При этом в отдельных районах, таких как Восточное и Западное Дегунино, Северный, поселения Новомосковского округа, ожидается увеличение до 15 процентов.
Как рассказал глава аналитического центра ЦИАН Алексей Попов, рост цен в районах вдоль Дмитровского шоссе будет связан со строящимися станциями Люблинско-Дмитровской линии метро.
Аналогичную причину подорожания в районах Западное и Восточное Бирюлево, где пройдет Бирюлевская линия метро, назвал руководитель департамента консалтинга и аналитики агентства недвижимости "Азбука Жилья" Ярослав Дарусенков.
Глава аналитического центра "Инком-Недвижимость" Дмитрий Таганов объяснил, что популярность таких территорий, как поселения Сосенское и Десеновское, а также поселок Московский связано с последствиями пандемии коронавируса.
По его словам, в период пандемии люди переориентировались на загородный формат и стали стремиться к жизни "если не в частных домах, то в районах с чистым воздухом".
"При этом важной составляющей ценообразования останется наличие московской прописки, развитой инфраструктуры и близости к МКАД", – пояснил эксперт.
Управляющий партнер компании "Метриум" Мария Литинецкая добавила, что во втором полугодии не исключен некоторый "откат" цен назад, в том числе после возможного окончания программы льготной ипотеки под 6,5 процента.
В то же время аналитик указала на рост цен и сокращение предложения в сегменте апартаментов. В 2021 году на стоимость апартаментов будут влиять не столько рыночные факторы, сколько регулирование их правового статуса.
"Те, у которых статус поменяется на жилой, сравняются по ценам с квартирами, то есть подорожают на 10-15 процентов", – цитирует Литинецкую РБК.
Согласно аналитическому обзору риелторской компании "БОН ТОН", средняя стоимость метра в столичных апарт-комплексах за год выросла на 21 процент и составила 397,2 тысячи рублей, а средняя цена апартаментов – 27 миллионов рублей.
Эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский ранее назвал риски потери ипотечной квартиры даже при оплате в срок.
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