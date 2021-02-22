Эксперты заявили, что ипотечный "пузырь" пока не грозит России

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Ипотечный рынок в России находится в стабильном состоянии, несмотря на некоторые негативные сигналы, считают эксперты. По их мнению, "пузырь" ему не грозит, передает РИА Новости.

К примеру, доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ имени Плеханова Аяз Алиев среди негативных моментов на рынке отмечает рост просрочки по ипотечным кредитам, снижение доходов населения и растущую безработицу.

Он подчеркнул, что объем просроченных кредитов составляет 1%, но эта цифра не считается опасной – тревогу стоит бить при приближении уровня ипотечных кредитов к 10–12%.

Подобного мнения придерживается партнер группы компаний SRG Борис Терехов. Он отметил, что ЦБ РФ отслеживает привила кредитования, чтобы предотвратить высокорисковую ипотеку.

Эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский ранее назвал риски потери ипотечной квартиры даже при оплате в срок.