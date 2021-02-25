Число преступлений с банковскими картами в РФ выросло более чем на 30% в январе

25 февраля, 20:28
Фото: depositphotos/dedivan1923
Количество преступлений, связанных с использованием банковских карт, в январе 2021 года увеличилось на 31,5%. Данные сравниваются с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в МВД РФ.
"Всего преступлений, совершенных с использованием расчетных (пластиковых) карт, зарегистрировано 12 592", – говорится в сообщении.
Уточняется, что рост числа преступлений с применением мобильных телефонов составил 39%. При этом показатель мошенничества в интернете превысил 50%, через программные средства составил почти 13%.
При этом более чем на 18% стало меньше преступлений, которые были осуществлены с использованием фиктивных электронных платежей.
Ранее Роскачество предупредило россиян о представляющихся полицейскими мошенниках. Уточнялось, что во время таких звонков злоумышленники обычно рассказывают об утечке данных из известных банков.
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