Роскачество предупредило россиян о представляющихся полицейскими мошенниках

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Граждан предупредили о новом способе телефонного мошенничества, который заключается в звонках мошенников, представляющихся представителями МВД. Об этом сообщается на портале Роскачества.

Двухступенчатый сценарий начинается со звонка от фейкового представителя МВД. С помощью специальных средств номер злоумышленников может выглядеть как реальный номер одного из отделений.

Во время таких звонков мошенник обычно рассказывает об утечке данных из известных банков или про участившиеся случаи мошенничества.

"При этом он подчеркивает, что саму беседу его собеседник должен держать в тайне от всех членов семьи и знакомых, так как это "следственная тайна", – рассказывают специалисты.

Выработав определенный кредит доверия, лжесотрудник полиции переводит своего собеседника на "представителя службы безопасности" или "сотрудника Центробанка", которым оказывается его соучастник.

Далее жертву убеждают установить специальное приложение для удаленного доступа, с помощью которого злоумышленники получат доступ к мобильному банку, либо оформить "защищенный" счет и перевести на него деньги.

Сотрудники Роскачества дали несколько рекомендаций для того, чтоб избежать последствий телефонного мошенничества.

Во-первых, специалисты напомнили, что полиция не будет звонить, чтобы поговорить о персональном счете в банке и утечках данных, и уж точно не будет обсуждать такие детали в ходе телефонного разговора. Все разговоры подобного рода, как правило, происходят в очном формате.

Во-вторых, полиция не переводит звонки в Центробанк или службу безопасности банка. Аналогично и служба безопасности банка не станет звонить с предложениями защитить ваш счет.

В-третьих, любой разговор по телефону о деньгах, который начинает незнакомый человек, любые просьбы куда-то перевести денежные средства или что-то установить нужно немедленно заканчивать.

В Роскачестве также отметили, что не стоит сообщать кому-либо по телефону данные своей карты, поддаваться запугиванию или выгодным предложениям.

Ранее в московской полиции описали новую схему мошенничества в соцсетях. Входя в доверие к пользователям сети, злоумышленники предлагают доверчивым гражданам различные схемы быстрого заработка или выигрыша при выполнении простых условий.