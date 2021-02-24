Роскачество предупредило россиян о представляющихся полицейскими мошенниках

13:33
Фото: depositphotos/Syda_Productions
Граждан предупредили о новом способе телефонного мошенничества, который заключается в звонках мошенников, представляющихся представителями МВД. Об этом сообщается на портале Роскачества.
Двухступенчатый сценарий начинается со звонка от фейкового представителя МВД. С помощью специальных средств номер злоумышленников может выглядеть как реальный номер одного из отделений.
Во время таких звонков мошенник обычно рассказывает об утечке данных из известных банков или про участившиеся случаи мошенничества.
"При этом он подчеркивает, что саму беседу его собеседник должен держать в тайне от всех членов семьи и знакомых, так как это "следственная тайна", – рассказывают специалисты.
Выработав определенный кредит доверия, лжесотрудник полиции переводит своего собеседника на "представителя службы безопасности" или "сотрудника Центробанка", которым оказывается его соучастник.
Далее жертву убеждают установить специальное приложение для удаленного доступа, с помощью которого злоумышленники получат доступ к мобильному банку, либо оформить "защищенный" счет и перевести на него деньги.
Сотрудники Роскачества дали несколько рекомендаций для того, чтоб избежать последствий телефонного мошенничества.
Во-первых, специалисты напомнили, что полиция не будет звонить, чтобы поговорить о персональном счете в банке и утечках данных, и уж точно не будет обсуждать такие детали в ходе телефонного разговора. Все разговоры подобного рода, как правило, происходят в очном формате.
Во-вторых, полиция не переводит звонки в Центробанк или службу безопасности банка. Аналогично и служба безопасности банка не станет звонить с предложениями защитить ваш счет.
В-третьих, любой разговор по телефону о деньгах, который начинает незнакомый человек, любые просьбы куда-то перевести денежные средства или что-то установить нужно немедленно заканчивать.
В Роскачестве также отметили, что не стоит сообщать кому-либо по телефону данные своей карты, поддаваться запугиванию или выгодным предложениям.
Ранее в московской полиции описали новую схему мошенничества в соцсетях. Входя в доверие к пользователям сети, злоумышленники предлагают доверчивым гражданам различные схемы быстрого заработка или выигрыша при выполнении простых условий.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: