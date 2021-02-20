Еще одно дело возбудили против аферистов, выманивших у граждан более 10 млн рублей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Московские полицейские возбудили еще одно уголовное дело против мошенников, которые обманным путем выманили у граждан свыше 10 миллионов рублей. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

По ее словам, подозреваемые создали несколько сайтов, где предлагали помощь в организации платного лечения в ведущих клиниках столицы. Стоимость операций составляла от 300 тысяч рублей до 1,5 миллиона рублей. Однако их клиенты в реальности получали помощь по ОМС.

По данным правоохранителей, от действий мошенников пострадали 23 человека.

Как уточняется, в настоящее время установлен еще один потерпевший. Житель Подмосковья обратился к злоумышленникам за помощью в госпитализации в один из федеральных клинических центров.

"С ним был заключен договор возмездного оказания услуг на сумму 790 тысяч рублей. Позже выяснилось, что фактическая стоимость оказанного лечения составила около 577 тысяч рублей. Кроме того, сотрудники компании, которым он передал денежные средства, не имели отношения к медицинской организации", – рассказала Волк.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что около 150 миллиардов рублей выманили телефонные мошенники у россиян за 2020 год. Из них 66 миллиардов злоумышленники получили, представившись сотрудниками банка по телефону. 46,5 миллиарда рублей мошенники присвоили себе благодаря предоставлению фиктивных медицинских услуг.

18,6 миллиарда рублей были заработаны благодаря поддельным интернет-магазинам и фишинговым сайтам. Свыше 50 тысяч рублей с человека получали те мошенники, которые представлялись медработниками. Лжесотрудники банков за один раз зарабатывали до 27 тысяч.