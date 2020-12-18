Семенников: Москва ведет активную борьбу с банковскими мошенниками

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Депутат Московской городской думы Александр Семенников заявил, что в столице продолжается активная борьба с банковскими мошенниками. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"В декабре 2020 года специалисты по борьбе с банковским мошенничеством зафиксировали в Москве работу группы злоумышленников, рассылавших жителям города ложные долговые квитанции от имени управляющих компаний – при оплате деньги попадали на счет мошенников. <...> Сейчас деятельностью этой группы занимаются правоохранительные органы, мошенники будут пойманы", – заявил парламентарий.

Семенников отметил, что схема с ложными квитанциями является одной из самых популярных среди злоумышленников. За счет нее жертвы самостоятельно передают мошенникам свои личные данные и реквизиты платежных средств.

По словам депутата Мосгордумы, можно обезопасить себя, если не отвечать на входящие звонки от имени банков, управляющих компаний, коллекторских агентств и иных. Он также посоветовал обратить внимание на то, что настоящие платежные документы по долгам будут доступны только после Нового года, а не в декабре.

Получить такие сведения можно в личном кабинете на сайте госуслуг Москвы, в управляющей компании, обслуживающей дом, по телефону или на сайте организации в интернете, или же в ресурсоснабжающей организации, на сайте или телефонным звонком.

Отдельно Семенников напомнил, что сотрудники служб ЖКХ, специалисты МФЦ или жилищников не имеют права запрашивать у клиентов какие-либо личные данные, в том числе номера банковских карт, пароли и иные сведения.

Центробанк РФ ранее представил перечень наиболее явных признаков телефонного мошенника. В частности, к ним относятся неожиданные звонки и СМС.

