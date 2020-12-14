Центробанк назвал пять примет телефонного мошенника

15:30
Фото: depositphotos/Syda_Productions
Банк России составил список основных признаков телефонных мошенников. Перечень был направлен в банки для информирования их клиентов, сообщается на сайте ЦБ.
"В преддверии новогодних праздников телефонные мошенники всегда активизируются. Поэтому рекомендуется еще раз напомнить о них клиентам. Регулятор и банки должны делать сейчас все возможное, чтобы защитить сбережения людей, которые им часто давались совсем не легко", – отметил заместитель председателя Банка России Дмитрий Скобелкин.
К явным признакам телефонных мошенников ЦБ относит неожиданные звонки или СМС. Далее клиента должно насторожить, если разговор с незнакомцем касается перевода денег или оплаты чего-либо.
К третьему признаку специалисты относят поступление от собеседника "выгодных" предложений или, наоборот, попытки запугать возможной потерей денег. Также они советуют не доверять, если незнакомец просит назвать данные банковской карты, код из СМС или персональные данные.
Последним признаком считается моральное давление и требование немедленного принятия решения.
В ЦБ уточнили, что настоящие сотрудники банка никогда не запрашивают данные карты клиента.
Ранее начальник управления противодействия кибермошенничеству в Сбербанке Сергей Велигодский рассказал о новой схеме кражи денег с карт, которой пользуются мошенники.
По словам специалиста, клиенту банка поступает предложение от злоумышленников добавить себе в телефон "защищенную карту" и перевести на нее свои средства. После мошенники похищают с нее деньги.
Эксперт рассказал, как будут распознавать телефонных мошенников
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: