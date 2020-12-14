Центробанк назвал пять примет телефонного мошенника

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Банк России составил список основных признаков телефонных мошенников. Перечень был направлен в банки для информирования их клиентов, сообщается на сайте ЦБ.

"В преддверии новогодних праздников телефонные мошенники всегда активизируются. Поэтому рекомендуется еще раз напомнить о них клиентам. Регулятор и банки должны делать сейчас все возможное, чтобы защитить сбережения людей, которые им часто давались совсем не легко", – отметил заместитель председателя Банка России Дмитрий Скобелкин.

К явным признакам телефонных мошенников ЦБ относит неожиданные звонки или СМС. Далее клиента должно насторожить, если разговор с незнакомцем касается перевода денег или оплаты чего-либо.

К третьему признаку специалисты относят поступление от собеседника "выгодных" предложений или, наоборот, попытки запугать возможной потерей денег. Также они советуют не доверять, если незнакомец просит назвать данные банковской карты, код из СМС или персональные данные.

Последним признаком считается моральное давление и требование немедленного принятия решения.

В ЦБ уточнили, что настоящие сотрудники банка никогда не запрашивают данные карты клиента.

Ранее начальник управления противодействия кибермошенничеству в Сбербанке Сергей Велигодский рассказал о новой схеме кражи денег с карт, которой пользуются мошенники.

По словам специалиста, клиенту банка поступает предложение от злоумышленников добавить себе в телефон "защищенную карту" и перевести на нее свои средства. После мошенники похищают с нее деньги.