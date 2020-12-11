Мужчина выманил у москвички 2,3 млн рублей под предлогом покупки квартиры

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В Москве задержали мужчину, подозреваемого в хищении крупной суммы денег путем мошенничества, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

46-летняя жительница столицы рассказала в полиции, что познакомилась в интернете с неизвестным, который через некоторое время предложил ей купить жилье для совместного проживания.

Заявительница взяла кредит на сумму 2,3 миллиона рублей и передала знакомому деньги для приобретения квартиры. После этого мужчина отключил телефон и перестал выходить на связь.

Подозреваемым оказался 40-летний ранее судимый за аналогичное преступление житель Подмосковья. Злоумышленник представился заявительнице вымышленным именем, после чего совершил противоправное деяние.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Он отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее в Москве нетрезвый молодой человек перевел интернет-мошенникам 1,7 миллиона рублей. Потерпевший обратился в полицию 8 декабря, сообщив что 3 декабря увидел сообщение о розыгрыше денег в Telegram-канале.