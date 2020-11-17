Москвичей предупредили о новом виде мошенничества в магазинах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Полицейские предупредили москвичей о новом виде мошенничества, который встречается в супермаркетах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.

Мошенническая схема заключается в том, что на кассе к покупателю подходит злоумышленник и предлагает заплатить за покупки посетителя своей картой, обменяв их на наличные. Обычно с такой просьбой обращаются молодые женщины или мужчины, объясняя свое предложение тем, что им нужны наличные деньги.

"Многие идут навстречу, так как большинство людей бывали в аналогичных ситуациях, когда банкомат не работает, а оплатить покупку необходимо", – пояснили в ведомстве.

Подчеркивается, что злоумышленники используют украденные карты. В связи с этим сотрудники полиции советуют быть более бдительными.

Ранее банки предложили создать централизованный механизм обмена информацией участниками рынка о подозрительных операциях. Реализовать его хотят на базе уже существующей системы сообщения Центробанку о подозрительных операциях.