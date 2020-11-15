Эксперт назвал сведения, которые мошенники могут узнать по номеру телефона

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Назван список сведений, которые могут узнать мошенники по номеру телефона человека. Об этом рассказал гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.
По словам специалиста, номер телефона дает аферистам большой объем личной информации о человеке. Из-за этого существует множество угроз для личных данных россиян.
"Эти угрозы постоянно пополняются за счет увеличения количества агентов, участвующих в обработке данных, технологий обработки данных и геометрическом росте сложности выполнять контроль безопасности данных", – заявил эксперт в беседе с агентством "Прайм".
Щельцин отметил, что в госорганах действуют серьезные правила безопасности личных данных граждан. При этом в частном секторе экономики регламент затрагивает лишь хранение данных, но не их обработку. Именно этим чаще всего пользуются мошенники.
Помощь в получении личных данных по номеру телефона аферистам чаще всего оказывают подельники в бизнес-структурах, операторах связи и бизнес-сервисах.
"По номеру телефона возможно определить ФИО владельца и паспортные данные, указанные при регистрации сим-карты", – сообщил эксперт.
В свою очередь, паспортные данные гражданина дают доступ к большому объему информации. В частности, мошенники могут узнать сведения о собственности, судебных разбирательствах, долгах, кредитах и штрафах.
Щельцин подчеркнул, что в текущий момент множество баз данных попадают в руки злоумышленников. Обезопасить личные данные поможет введение электронных паспортов или двухфакторная авторизация к важным сервисам, выразил мнение эксперт.
"Пока электронного паспорта у нас нет, я бы рекомендовал менять паспорт раз в 3-4 года", – заключил Щельцин.
Ранее сообщалось о новом способе обмана россиян в Сети. Мошенники создали фейковый ресурс, который предлагает под видом СМИ заработать на несуществующей платформе "Газпрома".
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