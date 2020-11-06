Эксперт рассказал о преступных схемах, которые маскируют под борьбу с COVID-19

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В России мошенники стали чаще использовать преступные схемы, замаскированные под борьбу с коронавирусом, сообщает "Газета.ру". По словам руководителя Росфинмониторинга Юрия Чиханчина, к ним относится обналичивание средств и уклонение от налогов.

"Под борьбу с COVID-19 и поддержку граждан стали маскировать различные теневые схемы. Это касается и схем обналичивания, и уклонения от уплаты налогов, и зачастую попыток хищения средств, выделяемых государством", – отметил он.

Чиханчин добавил, что в текущем году Росфинмониторинг вернул в бюджет около 18 миллиардов рублей, а около 100 миллиардов рублей было арестовано.

Ранее сообщалось, что мошенники создали поддельные сайты для социальных выплат. Эксперты по кибербезопасности обнаружили уже более 23 тысяч фейковых ресурсов, на которые переходили около 27 миллионов раз.