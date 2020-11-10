Мошенники придумали новый способ обмана россиян в Сети

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Россиян предупредили о новом способе мошенничества в интернете. Злоумышленники создали и активно продвигают в соцсетях фейковый ресурс, предлагающий под видом СМИ заработать на несуществующей платформе "Газпрома". Об этом сообщает РИА Новости.

Ресурс полностью повторяет стилистику, логотип и цвета популярного российского медиахолдинга. Отмечается, что материалы на сайте недостоверны. Например, мошенники ссылаются на решение Госдумы от декабря текущего года, а глава "Газпрома" Алексей Миллер назван там "председателем правления совета директоров". На самом деле Миллер является председателем правления и заместителем председателя совета директоров.

Контент-аналитик "Лаборатории Касперского" Татьяна Сидорина рассказала, что поддельный сайт представляет собой скам-ресурс. По этой схеме злоумышленники обещают крупное денежное вознаграждение за прохождение опроса или участие в акции, однако для этого сперва нужно внести комиссию и предоставить личную информацию. При этом никаких призов пользователь не получит.

В "Газпроме" предупредили, что не несут ответственности за "убытки, связанные с использованием любых сведений, опубликованных на сайтах, не являющихся информационными ресурсами компании".

Ранее мошенники придумали новый способ кражи средств с банковских карт жителей России. В соцсетях распространяется фейковая запись, которая смонтирована из речей министра труда и социальной защиты Антона Котякова, главы Минцифры Максута Шадаева, а также главы ФНС Даниила Егорова. Начинается ролик с новостей, а завершается видео инструкцией о том, как жители России могут узнать больше о дополнительных "выплатах от государства" и получить их.

В разделе "Комментарии" пользователи могут найти ссылку на сайт, который имитирует страницу госорганов. Там гражданам предлагают указать личную информацию и данные банковской карты, на которую якобы будут перечислены выплаты. Ссылки на ролики рассылаются в СМС, через мессенджеры, по электронной почте. Кроме того, заметить ее можно на сторонних сайтах как рекламу.

