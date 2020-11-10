Мошенники придумали новый способ обмана россиян в Сети

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Россиян предупредили о новом способе мошенничества в интернете. Злоумышленники создали и активно продвигают в соцсетях фейковый ресурс, предлагающий под видом СМИ заработать на несуществующей платформе "Газпрома". Об этом сообщает РИА Новости.
Ресурс полностью повторяет стилистику, логотип и цвета популярного российского медиахолдинга. Отмечается, что материалы на сайте недостоверны. Например, мошенники ссылаются на решение Госдумы от декабря текущего года, а глава "Газпрома" Алексей Миллер назван там "председателем правления совета директоров". На самом деле Миллер является председателем правления и заместителем председателя совета директоров.
Контент-аналитик "Лаборатории Касперского" Татьяна Сидорина рассказала, что поддельный сайт представляет собой скам-ресурс. По этой схеме злоумышленники обещают крупное денежное вознаграждение за прохождение опроса или участие в акции, однако для этого сперва нужно внести комиссию и предоставить личную информацию. При этом никаких призов пользователь не получит.
В "Газпроме" предупредили, что не несут ответственности за "убытки, связанные с использованием любых сведений, опубликованных на сайтах, не являющихся информационными ресурсами компании".
Ранее мошенники придумали новый способ кражи средств с банковских карт жителей России. В соцсетях распространяется фейковая запись, которая смонтирована из речей министра труда и социальной защиты Антона Котякова, главы Минцифры Максута Шадаева, а также главы ФНС Даниила Егорова. Начинается ролик с новостей, а завершается видео инструкцией о том, как жители России могут узнать больше о дополнительных "выплатах от государства" и получить их.
В разделе "Комментарии" пользователи могут найти ссылку на сайт, который имитирует страницу госорганов. Там гражданам предлагают указать личную информацию и данные банковской карты, на которую якобы будут перечислены выплаты. Ссылки на ролики рассылаются в СМС, через мессенджеры, по электронной почте. Кроме того, заметить ее можно на сторонних сайтах как рекламу.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: