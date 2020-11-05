В Москве лжесвященники обманывали горожан, собирая деньги на лечение детей

12:52
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Москве лжесвященники обманывали горожан, обращаясь к ним за содействием в сборе средств на помощь нуждающимся. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
В ведомстве сообщили, что в полицию обратилась женщина 1964 года рождения. Она рассказала о владыке Дионисии, который позвонил ей и попросил помощь в сборе средств на лечение семинариста. Женщина перевела на указанный им счет 7 тысяч рублей.
"Позже гражданка пообщалась со священнослужителями, и те пояснили, что ее обманули. Тогда потерпевшая пошла в полицию", – сообщили в правоохранительных органах.
Также лжесвященник позвонил и москвичке 1957 года рождения. Ей он рассказал о том, что отец Марк срочно собирает деньги на жизненно важную операцию для девочки. Потерпевшая перевела 20 тысяч рублей, а затем связалась со священнослужителем, который сообщил ей, что помощь не требовалась.
По факту преступления в правоохранительных органах возбудили дела по статье "Мошенничество", специалисты ведут следствие.
Ранее в России предложили ввести ограничение на размер онлайн-переводов с карточек людей пенсионного возраста. Глава общественного движения "За безопасность" отметил, что это позволит обезопасить граждан старшего поколения от мошенников.
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