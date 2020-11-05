В Москве лжесвященники обманывали горожан, собирая деньги на лечение детей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве лжесвященники обманывали горожан, обращаясь к ним за содействием в сборе средств на помощь нуждающимся. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В ведомстве сообщили, что в полицию обратилась женщина 1964 года рождения. Она рассказала о владыке Дионисии, который позвонил ей и попросил помощь в сборе средств на лечение семинариста. Женщина перевела на указанный им счет 7 тысяч рублей.

"Позже гражданка пообщалась со священнослужителями, и те пояснили, что ее обманули. Тогда потерпевшая пошла в полицию", – сообщили в правоохранительных органах.

Также лжесвященник позвонил и москвичке 1957 года рождения. Ей он рассказал о том, что отец Марк срочно собирает деньги на жизненно важную операцию для девочки. Потерпевшая перевела 20 тысяч рублей, а затем связалась со священнослужителем, который сообщил ей, что помощь не требовалась.

По факту преступления в правоохранительных органах возбудили дела по статье "Мошенничество", специалисты ведут следствие.

Ранее в России предложили ввести ограничение на размер онлайн-переводов с карточек людей пенсионного возраста. Глава общественного движения "За безопасность" отметил, что это позволит обезопасить граждан старшего поколения от мошенников.