В России появится центр по борьбе с телефонным спамом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Центр по борьбе с телефонным спамом, фишингом и киберпреступлениями сосздадут в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минцифры Максута Шадаева.

Он отметил, что госорганы организуют независимое тестирование своих информационных систем и проверят наличие уязвимостей.

По словам Шадаева, это позволит повысить безопасность систем. Также он отметил, что госорганы смогут быстрее откликаться на все случаи и жалобы на звонки мошенников.

Ранее в Госдуме предложили ввести запрет на распространение рекламы через почтовые ящики. С данной инициативой депутат Виктор Зубарев обратился к руководству Минцифры и Минстроя.