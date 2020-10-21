Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Госдуме предложили запретить рекламу через почтовые ящики, сообщает газета "Известия".
С данной инициативой депутат Виктор Зубарев обратился к руководству Минцифры и Минстроя. Внесение изменений требуется в ФЗ "О почтовой связи" и "О рекламе". Инициативу парламентария поддержала Общественная палата РФ, "Деловая Россия" и общественный совет при министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
По словам Зубарева, нормы распространения рекламы посредством почты отсутствуют из-за того, что ящики находятся на балансе организаций, а не являются частной собственностью граждан. Депутат также отметил, что в европейских странах почтовые ящики принадлежат жильцам, следовательно, запрещается и безадресная реклама с помощью листовок и брошюр.
Парламентарий предложил изменить статью 31 закона "О почтовой связи" и добавить пункт о праве собственности жильцов на почтовые ящики. Кроме того, Зубарев отметил необходимость дополнения главы 2 закона "О рекламе" статьей, в которой были бы зафиксированы ограничения в использовании ящиков. Также депутат предложил дополнить статью 5 и статью 38 и запретить распространение любой безадресной рекламы посредством почтовых ящиков.
По словам члена общественного совета Рифата Гарипова, люди старшего возраста часто воспринимают спам в почтовых ящиках за полезные и нужные руководства к действию. Кроме того, в законодательстве РФ не предусмотрено понятие "безадресной рассылки", следовательно, оставлять свои рекламные объявления в почтовых ящиках может любая организация, отмечает Гарипов.
Глава института развития правового общества Дарья Гладыш пояснила, что ФЗ "О рекламе" регулирует рекламу с помощью билбордов и транспорта, ТВ и радио. Под действие закона попадает даже продвижение по телефону. Однако распространение рекламной продукции через почтовые ящики в ФЗ не отмечено.
Ранее депутат Госдумы Максим Зайцев предложил бесплатно переобучать малоимущих граждан по техническим специальностям. Соответствующее предложение он направил главе Минтруда Антону Котякову. Парламентарий отметил, что сейчас предложить курсы повышения квалификации или профессиональной переподготовки, а также обучение техспециальностям можно гражданам предпенсионного возраста – такая возможность предоставлена в проекте "Демография".
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