В Госдуме поддержали возможность посещения священниками больных COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Депутат Государственной думы Виталий Милонов поддержал возможность посещения священниками больных коронавирусом. Об этом он сообщил Агентству "Москва".

"Я могу сказать, что в соответствии с Конституцией РФ и федеральным законодательством недопуск священников до больных COVID-19 является грубым нарушением Конституции РФ. Любой запрет на посещение священниками больных COVID-19 является нарушением закона. <...> Федеральный закон устанавливает это право, оно не может быть ограничено", – пояснил депутат Госдумы.

Милонов подчеркнул, что при посещении священниками пациентов с коронавирусом можно устанавливать медицинские нормы и меры предосторожности, однако отказывать больному в визите священнослужителя нельзя: человек, находясь в сложной ситуации, имеет право на духовную поддержку.

"Священник не менее важен, чем врач. Я ни в коем случае не пытаюсь их противопоставить, но для верующего человека это является не менее важным", – отметил Милонов.

СМИ сообщали, что церковь просит допускать священников к пациентам с коронавирусом. Митрополит Волоколамский Илларион считает, что больные COVID-19 особенно нуждаются в помощи священнослужителей.

Ранее москвичам рассказали, как проводятся богослужения во время пандемии коронавируса. Многие храмы перенесли службы на улицу, чтобы снизить риск заражения прихожан коронавирусом.