В Госдуме поддержали возможность посещения священниками больных COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Депутат Государственной думы Виталий Милонов поддержал возможность посещения священниками больных коронавирусом. Об этом он сообщил Агентству "Москва".
"Я могу сказать, что в соответствии с Конституцией РФ и федеральным законодательством недопуск священников до больных COVID-19 является грубым нарушением Конституции РФ. Любой запрет на посещение священниками больных COVID-19 является нарушением закона. <...> Федеральный закон устанавливает это право, оно не может быть ограничено", – пояснил депутат Госдумы.
Милонов подчеркнул, что при посещении священниками пациентов с коронавирусом можно устанавливать медицинские нормы и меры предосторожности, однако отказывать больному в визите священнослужителя нельзя: человек, находясь в сложной ситуации, имеет право на духовную поддержку.
"Священник не менее важен, чем врач. Я ни в коем случае не пытаюсь их противопоставить, но для верующего человека это является не менее важным", – отметил Милонов.
СМИ сообщали, что церковь просит допускать священников к пациентам с коронавирусом. Митрополит Волоколамский Илларион считает, что больные COVID-19 особенно нуждаются в помощи священнослужителей.
Ранее москвичам рассказали, как проводятся богослужения во время пандемии коронавируса. Многие храмы перенесли службы на улицу, чтобы снизить риск заражения прихожан коронавирусом.
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