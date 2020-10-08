Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что ушел на самоизоляцию после контакта с больным коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости.
Также священнослужитель подтвердил, что не приедет с традиционным визитом в Троице-Сергиеву лавру.
"С глубочайшим сожалением хотел бы засвидетельствовать, что не могу в этот раз разделить радость молитвенного общения со всеми вами. Причиной этого стали мои недавние контакты с человеком, у которого была обнаружена коронавирусная инфекция", – объявил патриарх.
Летом патриарх Кирилл обратился к российским властям с предложением наделить Соловецкий архипелаг особым статусом. По мнению священнослужителя, необходимо ограничить поток туристов, чтобы сохранить экологию и духовную особенность этого места.
Патриарх Кирилл ушел на карантин после контакта с больным COVID-19
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