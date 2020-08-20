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Общество

21:04

Патриарх Кирилл предлагает ограничить поток туристов на Соловки

общество религия

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Патриарх Кирилл обратился к российским властям с предложением наделить Соловецкий архипелаг особым статусом. Патриарх Московский и всея Руси ожидает, что получится ограничить посещение туристами этого места, передает "Интерфакс".

"Нужно поговорить с министерством культуры, с руководством президентской администрации и с правительством о том, чтобы режим посещения Соловков все же отличался от режима посещения любого другого места", – заявил патриарх. По словам главы Русской православной церкви, если не принять мер, то это плохо отразится как на "физической экологии, природе", так и на "духовной экологии, культуре".

Помимо того, патриарх уверен, что надо ввести такой режим, который не будет представлять опасности для экологии. Патриарх уточнил, что за год с момента его последнего визита на Соловках реконструировали взлетно-посадочную полосу. Он считает, что на ВПП "не будет особой нагрузки", которая влияет на духовную жизнь, а также экологию. При этом рядом появилась парковка для самолетов.

"Огромный паркинг, который был построен, – это, на мой взгляд, излишне", – заключает глава РПЦ.

Ранее патриарх Кирилл назвал бредом сообщения о своем богатстве в размере шести миллиардов долларов. Он рассказал, что о наличии у него такой суммы спросил один из архиереев.

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