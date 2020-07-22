Первый обряд венчания прошел в Главном храме ВС

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Главном храме Вооруженных сил России прошло первое венчание, сообщает РИА Новости.
В нем приняли участие Ковалевы Анатолий Никифорович и Ирина Иннокентьевна, которые уже 58 лет живут в браке. Они оба застали войну в детские годы. Анатолий Никифорович является ветераном Великой Отечественной войны, блокадником Ленинграда, а Ирина Иннокентьевна – ветеран труда, секретарь ветеранского движения Московского комитета ветеранов войны.
На церемонии венчания присутствовали дети и внуки супругов. Сам обряд провел ключарь главного храма Вооруженных Сил России епископ Клинский Стефан.
Строительство главного храма вооруженных сил РФ завершилось 9 мая 2020 года. В июне его посетил президент России Владимир Путин. Он осмотрел храм и принял участие в молебне, совершенном Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.
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