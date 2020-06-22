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Президент России Владимир Путин посетил главный храм Минобороны РФ в парке "Патриот" в Кубинке, сообщает ТАСС.

Он осмотрел храм и принял участие в молебне, совершенном Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

После этого Путин вместе с главой церкви и главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу возложили цветы к скульптурной композиции "Матерям победителей".

Во время посещения храма Путин отметил, что память о Великой Отечественной войне священна для россиян. Он подчеркнул, что "она дает нам силу служить нашей стране". Путин заявил, что в этот день Россия вспоминает одну из самых горьких страниц в истории страны, а именно 22 июня 1941 года.

Строительство главного храма вооруженных сил РФ завершилось 9 мая 2020 года. Сооружение украсили мозаикой с портретами Владимира Путина и Иосифа Сталина. В экспертном совете по церковному искусству, архитектуре и реставрации РПЦ рассказали, что Путина изобразили на композиции "Бескровное присоединение Крыма". Позже мозаику решили заменить.