Память о ВОВ абсолютно священна – Путин

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Владимир Путин выразил уверенность, что память о Великой Отечественной войне священна.

"Для нас, граждан России, память о Великой Отечественной войне, обо всех, кто сражался и погибал, кто всеми силами приближал победу, абсолютно священна. Она всегда с нами. Она дает нам силу служить нашей стране", – заявил президент во время посещения главного храма Вооруженных сил РФ в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке.

Российский лидер подчеркнул, что в день памяти и скорби страна обращается к одной из самых горьких, драматических страниц в истории страны – 22 июня 1941 года началась ВОВ.

"Испытания военной поры показали неимоверную силу, стойкость нашего народа, немеркнущие примеры храбрости, истинного патриотизма и преданности наказам предков беречь и защищать родную землю", – сказал глава государства.

Ранее Путин написал статью о Второй мировой войне для американского журнала National Interest. Работа носит название "Фактические уроки 75-й годовщины Второй мировой войны". Российский лидер предоставил комплексную оценку событий 1939–1945 годов.

Основное внимание в статье уделено оценке Мюнхенского соглашения 1938 года, когда с согласия Франции и Великобритании началась оккупация Судетов.

В своей статье глава государства также отметил, что саммит "ядерной пятерки" СБ ООН был бы полезен для обсуждения важнейших вопросов и что другие страны поддержали инициативу Москвы о такой встрече.

Статью президента РФ прокомментировали в МИД Великобритании. Как заявил представитель британского министерства, история не должна переписываться в угоду интересам той или иной страны. Он добавил, что победа над нацистским режимом стала возможной благодаря мужеству стран-союзников и СССР.

