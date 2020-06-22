Память о ВОВ абсолютно священна – Путин

Фото: телеграм-канал Life Shot
Владимир Путин выразил уверенность, что память о Великой Отечественной войне священна.
"Для нас, граждан России, память о Великой Отечественной войне, обо всех, кто сражался и погибал, кто всеми силами приближал победу, абсолютно священна. Она всегда с нами. Она дает нам силу служить нашей стране", – заявил президент во время посещения главного храма Вооруженных сил РФ в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке.
Российский лидер подчеркнул, что в день памяти и скорби страна обращается к одной из самых горьких, драматических страниц в истории страны – 22 июня 1941 года началась ВОВ.
"Испытания военной поры показали неимоверную силу, стойкость нашего народа, немеркнущие примеры храбрости, истинного патриотизма и преданности наказам предков беречь и защищать родную землю", – сказал глава государства.
Ранее Путин написал статью о Второй мировой войне для американского журнала National Interest. Работа носит название "Фактические уроки 75-й годовщины Второй мировой войны". Российский лидер предоставил комплексную оценку событий 1939–1945 годов.
Основное внимание в статье уделено оценке Мюнхенского соглашения 1938 года, когда с согласия Франции и Великобритании началась оккупация Судетов.
В своей статье глава государства также отметил, что саммит "ядерной пятерки" СБ ООН был бы полезен для обсуждения важнейших вопросов и что другие страны поддержали инициативу Москвы о такой встрече.
Статью президента РФ прокомментировали в МИД Великобритании. Как заявил представитель британского министерства, история не должна переписываться в угоду интересам той или иной страны. Он добавил, что победа над нацистским режимом стала возможной благодаря мужеству стран-союзников и СССР.
Как выглядит главный храм Вооруженных сил России
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