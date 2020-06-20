Посол РФ рассказал о реакции в США на статью Путина

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Госдепартамент заинтересовался предложением РФ относительно саммита "ядерной пятерки", о котором написал Владимир Путин в статье, приуроченной к 75-летию окончания Второй мировой войны. Об этом заявил российский посол в США Анатолий Антонов.
"Публикация вызвала значительный интерес", – цитирует Антонова РИА Новости. Посол рассказал, что один из руководителей Госдепартамента сказал ему, "что нужно время, чтобы вчитаться, вдуматься в тезисы" Путина и "посмотреть, как можно использовать предлагаемые подходы в современной жизни".
По словам Антонова, посольство подключилось к тиражированию статьи: ее направили в Госдеп, ведущие неправительственные организации, посольства стран Западной Европы и СНГ.
Дипломат заявил, что Россию беспокоит отзыв американцами своей подписи под Договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. "Нам предлагается концепция соперничества великих держав. По сути, речь идет о гонке вооружений. Мы хотели бы избежать такого развития событий", – подчеркнул Антонов.
В своей статье о Второй мировой войне для американского журнала National Interest
президент РФ отметил, что саммит "ядерной пятерки" СБ ООН был бы полезен для обсуждения важнейших вопросов и что другие страны поддержали инициативу Москвы о такой встрече.
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