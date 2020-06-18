Путин написал статью о Второй мировой войне для журнала National Interest

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Президент РФ Владимир Путин написал статью о Второй мировой войне для американского журнала National Interest, сообщает РИА Новости со ссылкой на редакцию издания.

Сообщается, что работа носит название "Фактические уроки 75-й годовщины Второй мировой войны". В редакции сообщили, что Путин предоставит комплексную оценку событий 1939–1945 годов.

"Российский президент предлагает комплексную оценку Второй мировой войны, заявляя, что сегодня европейские политики и в особенности польские лидеры стремятся замести под ковер факт Мюнхенского сговора", – отметили в редакции National Interest.

В декабре 2019 года Путин пообещал написать статью на тему Второй мировой войны к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он сообщил, что попросил коллег подобрать материалы из архива. При этом он оценил приравнивание сталинского СССР и гитлеровской Германии как верх цинизма.

14 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Путин написал статью о событиях, связанных со Второй мировой войне. Он сообщил, что пока ожидается решение президента о сроках публикации.