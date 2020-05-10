Захарова возмутилась заявлением Белого дома о победе США над нацизмом

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала публикацию Белого дома в соцсетях, где утверждается, что победу над нацизмом одержали США и Великобритания.
"Сегодня "вместо открыток" многие получали скриншот твита Белого дома следующего содержания: "8 мая 1945 года США и Великобритания одержали победу над нацизмом. Американский дух будет всегда побеждать. Этим всегда заканчивается" – написала она в Facebook.
Как отметила Захарова, у нее сложилось впечатление, что такой заход призван нейтрализовать эффект от принятия двумя президентами совместного заявления, посвященного 75-летию встречи советских и американских солдат на Эльбе.
Представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что в нем воспевался "Дух Эльбы" и говорилось о примере объединения государств, вопреки противоречиям, в белодомовском твите – только американский дух. Из числа победителей же исключили всех, кроме Британии и Штатов.
По ее словам, мириться с такими заявлениями противопоказанно.
"Называйте это как хотите: фальсификация, издевательство над здравым смыслом, переписывание истории. Но когда такой комментарий допускают официальные власти страны, называющей себя "лидером свободного мира" и "защитником демократии", непримиримым борцом с фейками, мириться с этим нельзя", – заключила Захарова.
Накануне посол России в США Анатолий Антонов заявил, что попытка принизить роль Советского Союза в победе над фашизмом и дезинформационная кампания неприемлемы. В частности, дипломат обратил внимание на то, что некоторые страны обвиняют СССР в развязывании Второй мировой войны.
Посол отметил, что российская сторона должна отстаивать свои позиции, но делать это умеренно, спокойно и аргументировано. По его утверждению, никто не может заставить забыть о подвиге советских воинов.
Аналогичную мысль высказал действующий генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. В День Победы он призвал не сеять рознь между людьми и избегать распространения ненависти.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: