Захарова возмутилась заявлением Белого дома о победе США над нацизмом

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала публикацию Белого дома в соцсетях, где утверждается, что победу над нацизмом одержали США и Великобритания.

"Сегодня "вместо открыток" многие получали скриншот твита Белого дома следующего содержания: "8 мая 1945 года США и Великобритания одержали победу над нацизмом. Американский дух будет всегда побеждать. Этим всегда заканчивается" – написала она в Facebook.

Как отметила Захарова, у нее сложилось впечатление, что такой заход призван нейтрализовать эффект от принятия двумя президентами совместного заявления, посвященного 75-летию встречи советских и американских солдат на Эльбе.

Представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что в нем воспевался "Дух Эльбы" и говорилось о примере объединения государств, вопреки противоречиям, в белодомовском твите – только американский дух. Из числа победителей же исключили всех, кроме Британии и Штатов.

По ее словам, мириться с такими заявлениями противопоказанно.

"Называйте это как хотите: фальсификация, издевательство над здравым смыслом, переписывание истории. Но когда такой комментарий допускают официальные власти страны, называющей себя "лидером свободного мира" и "защитником демократии", непримиримым борцом с фейками, мириться с этим нельзя", – заключила Захарова.

Накануне посол России в США Анатолий Антонов заявил, что попытка принизить роль Советского Союза в победе над фашизмом и дезинформационная кампания неприемлемы. В частности, дипломат обратил внимание на то, что некоторые страны обвиняют СССР в развязывании Второй мировой войны.

Посол отметил, что российская сторона должна отстаивать свои позиции, но делать это умеренно, спокойно и аргументировано. По его утверждению, никто не может заставить забыть о подвиге советских воинов.

Аналогичную мысль высказал действующий генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. В День Победы он призвал не сеять рознь между людьми и избегать распространения ненависти.