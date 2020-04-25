Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

19:46

Путин и Трамп приняли совместное заявление по 75-летию встречи на Эльбе

политика

Фото: ТАСС/Zuma

Владимир Путин и президент США Дональд Трамп приняли совместное заявление по случае 75-летию со дня встречи советских и американских войск на реке Эльба, сообщает пресс-служба Кремля.

В сообщении напомнили, что 25 апреля 1945 года солдаты США и СССР встретились на поврежденном мосту, протянутом через Эльбу. Первыми сошлись лейтенант Александр Сильвашко и лейтенант Уильям Робертсон.

В заявлении отмечается, что это стало предвестником поражения Германии во Второй мировой войне.

"Мы отдаем дань уважения доблести и мужеству всех тех, кто вместе сражался для разгрома фашизма. Их героический подвиг никогда не будет забыт", – указано в нем.

В сообщении подчеркнули, что "дух Эльбы" стал символом и примером таких ситуаций в российско-американских отношениях, когда противоречия откладываются и начинается сотрудничество во имя общей цели.

Ранее Путин подписал федеральный закон, согласно которому официальная дата окончания Второй мировой войны переносится на 3 сентября. Корректировка даты основана на указе 1945 года "Об объявлении 3 сентября праздником победы над Японией".

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать