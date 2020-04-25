Путин и Трамп приняли совместное заявление по 75-летию встречи на Эльбе

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Владимир Путин и президент США Дональд Трамп приняли совместное заявление по случае 75-летию со дня встречи советских и американских войск на реке Эльба, сообщает пресс-служба Кремля.

В сообщении напомнили, что 25 апреля 1945 года солдаты США и СССР встретились на поврежденном мосту, протянутом через Эльбу. Первыми сошлись лейтенант Александр Сильвашко и лейтенант Уильям Робертсон.

В заявлении отмечается, что это стало предвестником поражения Германии во Второй мировой войне.

"Мы отдаем дань уважения доблести и мужеству всех тех, кто вместе сражался для разгрома фашизма. Их героический подвиг никогда не будет забыт", – указано в нем.

В сообщении подчеркнули, что "дух Эльбы" стал символом и примером таких ситуаций в российско-американских отношениях, когда противоречия откладываются и начинается сотрудничество во имя общей цели.

Ранее Путин подписал федеральный закон, согласно которому официальная дата окончания Второй мировой войны переносится на 3 сентября. Корректировка даты основана на указе 1945 года "Об объявлении 3 сентября праздником победы над Японией".