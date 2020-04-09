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Общество

12:29

Воссоздан момент исторического снимка водружения Знамени Победы над Рейхстагом

общество

Фото: russian.rt.com

Телеканал RT воссоздал момент исторического снимка водружения Знамени Победы над Рейхстагом 2 мая 1945 года.

Серию фотографий на крыше полуразрушенного нацистского парламента сделал советский военный корреспондент Евгений Халдей. Впоследствии эти снимки получили название "Знамя Победы над Рейхстагом".

Чтобы реконструировать это событие, специалисты использовали все доступные фото, сделанные в тот момент Холдеем, а также свыше 40 других кадров Рейхстага и окружающих домов, панорам и малых архитектурных форм.

В июле прошлого года Владимир Путин подписал указ о проведении Года памяти и славы в России в 2020 году. В документе указано, что проведение Года памяти и славы было организовано ради сохранения исторической памяти и ознаменования 75-летия Победы в войне 1941–1945 годов.

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