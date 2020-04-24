Путин перенес дату окончания Второй мировой войны на 3 сентября

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Владимир Путин подписал федеральный закон о переносе даты окончания Второй мировой войны, сообщает "Газета.ру".

Поправки вносятся в закон "О днях воинской славы и памятных датах России". Статья 1 данного закона дополняется абзацем следующего содержания: "3 сентября – День окончания Второй мировой войны (1945 год)".

14 апреля депутаты Госдумы приняли законопроект об изменении даты окончания Второй мировой войны. Авторами инициативы выступили глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов, депутат Георгий Карлов и сенаторы Григорий Карасин и Михаил Козлов.

Корректировка даты основывалась на указе 1945 года президиума Верховного Совета СССР "Об объявлении 3 сентября праздником победы над Японией". Также дата "3 сентября 1945" была отмечена на оборотной стороне медали "За победу над Японией", которой награждали участников боев.

Авторы проекта отмечали, что внесенные поправки нацелены на сохранение исторической справедливости и увековечивание памяти погибших при защите Отечества.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон обвинил Россию в попытках пересмотреть историю Второй мировой войны. Он заявлял, что Россия якобы вновь пытается интерпретировать ход сражений и сделать виноватым польский народ. В свою очередь, в Москве эту информацию опровергли.