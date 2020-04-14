В Госдуме приняли закон об изменении даты окончания Второй мировой войны

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Депутаты Госдумы приняли законопроект об изменении даты окончания Второй мировой войны. Тем самым день воинской славы переносится с 2 на 3 сентября, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что авторами инициативы выступили глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов, депутат Георгий Карлов и сенаторы Григорий Карасин и Михаил Козлов.

Корректировка даты основывалась на указе 1945 года президиума Верховного Совета СССР "Об объявлении 3 сентября праздником победы над Японией". Также дата "3 сентября 1945" была отмечена на оборотной стороне медали "За победу над Японией", которой награждали участников боев.

Уточняется, что внесенные поправки нацелены на сохранение исторической справедливости и увековечивание памяти погибших при защите Отечества.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон обвинил Россию в попытках пересмотреть историю Второй мировой войны. Он заявлял, что Россия якобы вновь пытается интерпретировать ход сражений и сделать виноватым польский народ. В свою очередь, в Москве эту информацию опровергли.