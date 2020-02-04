Макрон обвинил РФ в попытках искажения хода Второй мировой войны

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Президент Франции Эммануэль Макрон обвинил Россию в попытках пересмотреть историю Второй мировой войны. Об этом информирует РИА Новости.

Макрон, находясь с визитом в Польше, выступил перед студентами, где заявил, что Европу необходимо строить, зная и защищая историю от фальсификации со стороны ряда стран. По его мнению, важно не допустить искажения исторической памяти.

"Я иногда вижу польские попытки стереть 1989 год и эту историю свободы. Вижу преднамеренную венгерскую политику пересмотреть всю историю XX века. Вижу подход России вновь интерпретировать Вторую мировую войну и сделать виноватым польский народ", – отметил французский лидер.

Ранее глава российского государства Владимир Путин сообщил, что у РФ есть документы, которые подтверждают переговоры некоторых стран Европы с нацистской Германией. В частности, в них сказано об участии в сговоре Польши.

Словами Путина возмутились поляки, которые безрезультатно пытаются добиться от Москвы репараций за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны.