Президент Германии выступил против переписывания истории

17:41
Фото: TASS/Julien Warnand
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил об опасности переписывания истории и превращения ее в инструмент для достижения определенных целей, сообщает РИА Новости.
"Мы должны противостоять инструментализации памяти. Написание истории не должно вестись под кнутом политики. Для этого необходима свобода и открытый обмен между историками. История не должна становиться оружием", – заявил Штайнмайер в ходе "часа памяти" в немецком бундестаге, приуроченном к 75-летию освобождения Красной армией концлагеря Аушвиц (Освенцим).
Кроме того, он выразил свое беспокойство по поводу того, что сегодня многие представляют "авторитарное мышление как новое видение", а "злые духи прошлого сегодня демонстрируют новые одежды". Поэтому, по его мнению, именно спустя 75 лет люди должны думать не только о том, что произошло, но и о том, что может произойти.
Штайнмайер также отметил, что сейчас для молодого поколения важно не просто понимание истории, а соотношения себя, жизни своей семьи с историей.
"Мы должны сейчас найти новые формы памяти для молодого поколения, которое задается вопросом: что это прошлое имеет общего со мной, с моей жизнью. Мы должны дать новые ответы молодым немцам, чьи родители и бабушки с дедушками прибыли к нам из других стран", – уточнил президент ФРГ.
Он также добавил, что уроки из истории Второй мировой войны должны вынести "все немцы", потому что "ответственность несем мы все".
Аушвиц-Биркенау (Освенцим) был крупнейшим нацистским концентрационным лагерем, поэтому именно он стал одним из символов Холокоста. В Аушвице погибло прядка 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона – евреи.
27 января 1945 года лагерь был освобожден Красной армией. Поэтому именно этот день с 2005 года считается Международным днем памяти жертв Холокоста.
Ранее стало известно, что представители посольства США в Дании опубликовали пост в Twitter, посвященный памяти Холокоста. В нем они указали, что Освенцим был освобожден американской армией. Позже дипломаты признали свою ошибку и уточнили, что концлагерь освободила советская армия.
Папа Римский Франциск также посвятил свой пост в Twitter жертвам Холокоста. Он подчеркнул, что об этой трагедии нельзя забывать, иначе можно уничтожить будущее.
Весь мир вспоминает жертв Холокоста
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