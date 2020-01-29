Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

В мире

15:08

В посольстве США признали ошибку в посте об освобождении Освенцима

за рубежом

Фото: Москва 24

Представители посольства США в Дании признали ошибку в посте об освобождении концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим), сообщает РИА Новости.

Дипломатическая миссия в своем Twitter публикацию, где утверждалось, что Освенцим был освобожден американскими солдатами. Спустя время в посольстве признались в ошибке.

"Мы непреднамеренно написали, что американские войска освободили Аушвиц-Биркенау. Конечно, он был освобожден советскими войсками", – указали представители дипмиссии в новом посте.

Войска Красной армии освободили концлагерь 27 января 1945 года. Концлагерь Аушвиц является одним из главных символов Холокоста.

Ранее сообщалось, что спикер Госдумы Вячеслав Володин обвинил Польшу в искажении истории. По его мнению, Варшава должна извиниться за за антисемитские настроения в обществе и создание почвы для Холокоста в преддверии Второй мировой войны.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика