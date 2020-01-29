В посольстве США признали ошибку в посте об освобождении Освенцима

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Представители посольства США в Дании признали ошибку в посте об освобождении концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим), сообщает РИА Новости.

Дипломатическая миссия в своем Twitter публикацию, где утверждалось, что Освенцим был освобожден американскими солдатами. Спустя время в посольстве признались в ошибке.

"Мы непреднамеренно написали, что американские войска освободили Аушвиц-Биркенау. Конечно, он был освобожден советскими войсками", – указали представители дипмиссии в новом посте.

Войска Красной армии освободили концлагерь 27 января 1945 года. Концлагерь Аушвиц является одним из главных символов Холокоста.

Ранее сообщалось, что спикер Госдумы Вячеслав Володин обвинил Польшу в искажении истории. По его мнению, Варшава должна извиниться за за антисемитские настроения в обществе и создание почвы для Холокоста в преддверии Второй мировой войны.