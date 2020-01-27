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Москва 24

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Общество

07:11

Выставка о переживших Холокост влюбленных откроется в Москве

общество культура

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

В Москве стартует художественная выставка, приуроченная к Международному дню памяти жертв Холокоста. Об этом информирует РИА Новости.

Экспозиция "(Не) время для любви" откроется в понедельник в московском Еврейском музее и центре толерантности.

"Выставку наполнят воспоминания о свадьбах и свиданиях в гетто, запретных подарках, взаимной заботе, мечтах о доме, семье и собственной земле", – говорится в сообщении.

Посетителям экспозиции покажут графику, инсталляции, скульптуры и картины на военную тематику.
Кроме того, на выставке будут представлены дневники, мемуары и биографические романы узников концлагерей. В рамках проекта будет рассказано о судьбах Инге Кац и Шмуеля Бергера, Рошель Шлейф и Джека Сутина, Мани Нагельштейн и Мейера Коренблита. Всего будет продемонстрировано 11 историй любви.

Международный день памяти жертв Холокоста проходит 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила нацистский лагерь смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим). Там погибли порядка 1,4 миллиона человек, 1,1 миллиона из которых – евреи.

Ранее Валентина Матвиенко удостоилась премии "Хранитель памяти". Награда была вручена за особый вклад в сохранение памяти о жертвах Холокоста.

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