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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко удостоена премии "Хранитель памяти". Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что премию ей вручили за особый вклад в сохранение памяти о жертвах Холокоста. За это спикер Совфеда поблагодарила руководство Российского еврейского конгресса, назвав полученную награду трогательной.

"Мы обязаны сделать все возможное, чтобы мир никогда не забыл о чудовищных преступлениях нацизма, чтобы эти чудовищные преступления больше никогда не повторились", – отметила Матвиенко в своем ответном выступлении.

Также она добавила, что трагедия Холокоста навсегда будет общей болью. В частности, Матвиенко рассказала, что Холокост затронул ее семью. Ее отец воевал на фронте, а мать оказалась на оккупированной территории, где на протяжении нескольких месяцев прятала еврейскую семью.

В заключение своей речи спикер Совета Федерации отметила, что сохранение правды о событиях времен Второй мировой войны является прямой ответственностью нынешнего поколения перед потомками.

Ранее неделя памяти жертв Холокоста открылась в столице уличной выставкой. На стендах под открытым небом до 31 января все желающие могут увидеть письма, дневники и воспоминания освободителей и спасенных ими узников концлагерей.