Уличная выставка в столице открыла всероссийскую неделю памяти жертв холокоста

Фото: vk.com/russianjewishcongress
Всероссийскую "Неделю памяти" жертв холокоста, в которой примут участие 59 городов России, открыла в Москве уличная выставка "Холокост: уничтожение, освобождение, спасение", сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Российского еврейского конгресса (РЕК).
"В отличие от других стран, (в России) неделя памяти – это часть празднования 75-летия Победы в ВОВ, совместная программа с Федеральным агентством по делам национальностей. Раньше в России это отмечали на уровне инициатив еврейских общин", – рассказал президент РЕК Юрий Каннер.
Он отметил, что выставка уже побывала во многих странах и все равно на нее есть спрос.
"Да, это трагедия евреев, но это и трагедия других народов, истории героические, спасения. Все мы делаем это для того, чтобы будущее было светлым, чтобы трагедии остались в прошлом", – отметил Каннер.
Выставка расположена у здания Историко-архивного института РГГУ (Никольская улица, дом 15). На стендах под открытым небом до 31 января все желающие смогут увидеть письма, дневники и воспоминания освободителей и спасенных ими узников концлагерей.
Ранее сообщалось, что в Большом зале Новой Третьяковки состоится открытие программы кинопоказов "Хроники катастрофы", организатором которой выступил Российский еврейский конгресс при поддержке правительства Москвы.
Событие проходит в рамках "Недели памяти" – ежегодного цикла мемориальных и образовательных мероприятий в России, приуроченных к 27 января, Международному дню памяти жертв холокоста и 75-летней годовщине освобождения лагеря Аушвиц силами Красной армии.
В рамках программы с 21 по 26 января будет представлено 12 фильмов о холокосте – крупнейшей гуманитарной катастрофе в истории человечества, унесшей жизни более чем шести миллионов евреев.
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