"Хроники катастрофы": в Новой Третьяковке покажут 12 фильмов о холокосте

Фото: кадр из фильма "Натюрморт"

В Большом зале Новой Третьяковки состоится открытие программы кинопоказов "Хроники катастрофы", организатором которой выступил Российский еврейский конгресс при поддержке правительства Москвы.

Событие проходит в рамках "Недели памяти" – ежегодного цикла мемориальных и образовательных мероприятий в России, приуроченных к 27 января, Международному дню памяти жертв холокоста и 75-летней годовщине освобождения лагеря смерти Аушвиц (Освенцим) силами Красной армии.

В рамках программы с 21 по 26 января будет представлено 12 фильмов о холокосте – крупнейшей гуманитарной катастрофе в истории человечества, унесшей жизни более чем шести миллионов евреев.

Откроется программа 21 января показом сборника фильмов "Холокост. Переосмысление. Выбор премии "Оскар", куда вошли российские премьеры картин "Висас и Вирту" (США, режиссер Крис Ташима, "Оскар" за "Лучший короткометражный фильм" 1998 года), "Страна игрушек" (Германия, режиссер Йохен Фрейданк, "Оскар" за "Лучший короткометражный фильм" 2008 года), "Леди в номере 6" (США, Канада, Великобритания, режиссер Малкольм Кларк, "Оскар" за "Лучший короткометражный документальный фильм" 2014 года), а также "Кожа" (США, режиссер Гай Наттив, "Оскар" за "Лучший короткометражный фильм" 2018 года). Фильм "Кожа’" представит на открытии кинопродюсер и президент компании Studio Mao A Film Production Стивен Мао.

На фестивале будет впервые показан документальный фильм "Зива Постек. Монтируя "Шоа" (Канада, 2018). Постек была не просто монтажером, а равноправным соавтором Клода Ланцмана в работе над фильмом "Шоа". Зива Постек также посетит Москву и примет участие в Q&A после показа картины.

Еще один гость программы, продюсер и режиссер Славомир Грюнберг расскажет о своем новом фильме "Натюрморт" (Польша, США, 2019). Картина рассказывает о трагедии лодзинского гетто через историю одной из его бывших жительниц – Лильки Эльбаум, ныне живущей в Бостоне, которая возвращается в Лодзь в поисках своих детских воспоминаний.

Видео: YouTube/ХРОНИКИ КАТАСТРОФЫ

Израильский продюсер и режиссер документального кино Борис Мафцир представит фильм "Загадка черной книги" (Израиль, 2019), рассказывающий о сборнике свидетельств и статей об убийстве двух миллионов семисот тысяч евреев во время нацистской оккупации в Советском Союзе.

Также на фестивале состоятся российские премьеры картин "Варшава: Разделенный город" (Польша, США, 2019) режиссера Эрика Беднарского; "Раскрашенная птица" (Чехия, Словакия, Украина, 2019 год) режиссера Вацлава Мархоула ("Золотой лев" Венецианского международного кинофестиваля 2019 года); "Еврей должен умереть" (Швейцария, 2016) режиссера Джейкоба Бергера; "Бухгалтер Освенцима" (Канада, 2018) режиссера Мэттью Шойхета – картина, посвященная Оскару Гренингу, приговоренному в июле 2015 года судом города Люнебург к четырем годам лишения свободы за пособничество убийству не менее 300 тысяч человек.

Закроет программу показ знаменитого фильма "Шоа" (Франция, Великобритания, 1985) французского режиссера Клода Ланцмана, который работал над ним более 12 лет.

Исключительная особенность фильма – полное отсутствие архивных документальных материалов. Фильм состоит из интервью, которые Клод Ланцман проводил в 1974-1980-х годах в 14 странах с участниками событий около городка Хелмно в Польше, в концентрационных лагерях Аушвиц (Освенцим), Треблинка, Терезиенштадт.

Российский еврейский конгресс предоставляет всем желающим возможность бесплатно посмотреть фильмы программы. Для этого нужно зарегистрироваться и получить бесплатный билет. Количество билетов ограничено.