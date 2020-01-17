"Хроники катастрофы": в Новой Третьяковке покажут 12 фильмов о холокосте

Фото: кадр из фильма "Натюрморт"
В Большом зале Новой Третьяковки состоится открытие программы кинопоказов "Хроники катастрофы", организатором которой выступил Российский еврейский конгресс при поддержке правительства Москвы.
В рамках программы с 21 по 26 января будет представлено 12 фильмов о холокосте – крупнейшей гуманитарной катастрофе в истории человечества, унесшей жизни более чем шести миллионов евреев.
Откроется программа 21 января показом сборника фильмов "Холокост. Переосмысление. Выбор премии "Оскар", куда вошли российские премьеры картин "Висас и Вирту" (США, режиссер Крис Ташима, "Оскар" за "Лучший короткометражный фильм" 1998 года), "Страна игрушек" (Германия, режиссер Йохен Фрейданк, "Оскар" за "Лучший короткометражный фильм" 2008 года), "Леди в номере 6" (США, Канада, Великобритания, режиссер Малкольм Кларк, "Оскар" за "Лучший короткометражный документальный фильм" 2014 года), а также "Кожа" (США, режиссер Гай Наттив, "Оскар" за "Лучший короткометражный фильм" 2018 года). Фильм "Кожа’" представит на открытии кинопродюсер и президент компании Studio Mao A Film Production Стивен Мао.
На фестивале будет впервые показан документальный фильм "Зива Постек. Монтируя "Шоа" (Канада, 2018). Постек была не просто монтажером, а равноправным соавтором Клода Ланцмана в работе над фильмом "Шоа". Зива Постек также посетит Москву и примет участие в Q&A после показа картины.
Еще один гость программы, продюсер и режиссер Славомир Грюнберг расскажет о своем новом фильме "Натюрморт" (Польша, США, 2019). Картина рассказывает о трагедии лодзинского гетто через историю одной из его бывших жительниц – Лильки Эльбаум, ныне живущей в Бостоне, которая возвращается в Лодзь в поисках своих детских воспоминаний.
Видео: YouTube/ХРОНИКИ КАТАСТРОФЫ
Израильский продюсер и режиссер документального кино Борис Мафцир представит фильм "Загадка черной книги" (Израиль, 2019), рассказывающий о сборнике свидетельств и статей об убийстве двух миллионов семисот тысяч евреев во время нацистской оккупации в Советском Союзе.
Закроет программу показ знаменитого фильма "Шоа" (Франция, Великобритания, 1985) французского режиссера Клода Ланцмана, который работал над ним более 12 лет.
Исключительная особенность фильма – полное отсутствие архивных документальных материалов. Фильм состоит из интервью, которые Клод Ланцман проводил в 1974-1980-х годах в 14 странах с участниками событий около городка Хелмно в Польше, в концентрационных лагерях Аушвиц (Освенцим), Треблинка, Терезиенштадт.
Российский еврейский конгресс предоставляет всем желающим возможность бесплатно посмотреть фильмы программы. Для этого нужно зарегистрироваться и получить бесплатный билет. Количество билетов ограничено.
"Неделя памяти жертв холокоста" внесена в федеральный план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В рамках "Недели памяти" проводятся различные образовательные и культурные мероприятия, такие как выставки, мемориальные вечера, кинопоказы, спектакли, семинары для учителей российских школ, школьников, а также учащихся высших и средних учебных заведений.
Полный список мероприятий здесь.
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