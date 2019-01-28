В столице наградили освободителей "Освенцима"

Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников вручил ветерану-фронтовику Ивану Мартынушкину премию "Хранитель памяти". Об этом сообщает телеканал Москва 24.

В понедельник, 28 января, в московском театре "Геликон-опера" прошел вечер "Хранитель памяти". Шапошников напомнил, что 27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. В этот день в 1945 году Красная армия освободила нацистский лагерь смерти Аушвиц (Освенцим).

В Москве в 2019 году впервые вручили премию "Хранитель памяти".

"Впервые вручена премия "Хранитель памяти" выдающимся людям, которые внесли особый вклад в сохранение памяти о Холокосте. Мне выпала честь вручить награду Ивану Степановичу Мартынушкину – участнику Великой Отечественной войны, старшему лейтенанту, командиру роты 1087-го стрелкового полка 322-й дивизии 60-й армии 1-го Украинского фронта. Человеку, который освобождал Освенцим", – пишет глава Мосгордумы на своей странице в Facebook.

Ранее 28 января попечительский совет Еврейского музея и центра толерантности сообщил, что в Москве планируют открыть мемориал, посвященный героям сопротивления в концлагерях и гетто в годы Второй мировой войны.